Kalas posle izbora nove Kurtijeve vlade: Ohrabrujuće, spremna sam da uskoro budem domaćin sastanka na visokom nivou

Blic pre 1 sat
Kalas posle izbora nove Kurtijeve vlade: Ohrabrujuće, spremna sam da uskoro budem domaćin sastanka na visokom nivou

Sa 66 glasova "za", formirana je nova vlada Kosova pod vođstvom Aljbina Kurtija.

U novoj vladi nema poslanika sa Srpske liste Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila, posle izbora nove vlade u Prištini, da je to novi zamah za napredak u dijalogu Beograda i Prištine i da je spremna da uskoro bude domaćin sastanka na visokom nivou. Kalas je u objavi na mreži X, nakon što je u sredu izabrana vlada privremenih prištinskih institucija, navela da je, posle više od godinu dana političkog zastoja,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Kalas: Spremna sam da uskoro budem domaćin sastanka na visokom nivou

Kalas: Spremna sam da uskoro budem domaćin sastanka na visokom nivou

Insajder pre 1 sat
EU pozdravila formiranje novih institucija na Kosovu, najavila susret lidera Prištine i Beograda u okviru dijaloga

EU pozdravila formiranje novih institucija na Kosovu, najavila susret lidera Prištine i Beograda u okviru dijaloga

Slobodna Evropa pre 1 sat
Kalas: Spremna sam da budem domaćin sastanka Beograda i Prištine na visokom nivou

Kalas: Spremna sam da budem domaćin sastanka Beograda i Prištine na visokom nivou

NIN pre 1 sat
Kalas o izboru nove Kurtijeve vlade: Spremna sam da uskoro budem domaćin sastanka na visokom nivou

Kalas o izboru nove Kurtijeve vlade: Spremna sam da uskoro budem domaćin sastanka na visokom nivou

Sputnik pre 1 sat
Kalaš dijalogu Beograda i Prištine: Spremna sam da uskoro budem domaćin sastanka na visokom nivou

Kalaš dijalogu Beograda i Prištine: Spremna sam da uskoro budem domaćin sastanka na visokom nivou

Euronews pre 1 sat
Kalas: Spremna sam da uskoro budem domaćin sastanka na visokom nivou

Kalas: Spremna sam da uskoro budem domaćin sastanka na visokom nivou

RTV pre 2 sata
Prošle godine pokušavano šest meseci, sada uspelo za sat vremena: U Prištini vlada "Kurti 3", kabinet "preširok"

Prošle godine pokušavano šest meseci, sada uspelo za sat vremena: U Prištini vlada "Kurti 3", kabinet "preširok"

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoEvropska UnijaPrištinaIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Mila Popović: Lojalista postavljen za direktora Agencije za upravljanje lukama

Mila Popović: Lojalista postavljen za direktora Agencije za upravljanje lukama

Danas pre 4 minuta
Trampova razbijačka politika i evropski odgovor: Izgleda da je dosadašnji svetski poredak razoren, ali šta dolazi posle njega?…

Trampova razbijačka politika i evropski odgovor: Izgleda da je dosadašnji svetski poredak razoren, ali šta dolazi posle njega?

Danas pre 4 minuta
Hrabro za Vranje: Osuđujemo pritiske na odbornicu Đorđević

Hrabro za Vranje: Osuđujemo pritiske na odbornicu Đorđević

Vranje news pre 4 minuta
Ostaju subvencije na površine do 100 hektara po gazdinstvu

Ostaju subvencije na površine do 100 hektara po gazdinstvu

Biznis.rs pre 4 minuta
Vujić: Štrajk advokata loša odluka, spremni smo da menjamo zakone ako Venecijanska komisija to zatraži

Vujić: Štrajk advokata loša odluka, spremni smo da menjamo zakone ako Venecijanska komisija to zatraži

N1 Info pre 13 minuta