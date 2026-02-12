Vučić sa Erdoganom, na stolu i jedna neprijatna tema: "Nezaobilazno je da se razgovara o tome"

Blic pre 7 minuta
Vučić sa Erdoganom, na stolu i jedna neprijatna tema: "Nezaobilazno je da se razgovara o tome"

"Nezaobilazno je da se razgovara o KiM i ulozi Turske u tom pitanju", ocenio je Milivojević Poslednji put Vučić i Erdogan su se sreli u Beogradu u oktobru 2024. godine Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas putuje u Ankaru, gde će imati važne razgovore sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Ovo će biti prvi njihov susret od trzavica nastalih nakon što je Turska isporučila Kosovu dronove kamikaze "Skaj dager 15", što je predsednik Srbije javno osudio. Analitičari smatraju da će se dvojica državnika dotaći bilateralnih odnosa i regiona, a da poseta neće proći bez osvrta na temu Kosova. Zoran Milivojević, bivši diplomata, za "Blic" kaže da su, kad se izuzme Kosovo, bilateralni odnosi Beograda i Ankare na korektnom nivou. Podseća da je Turska u Srbiji
