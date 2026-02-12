Trump na meti kritika zbog carina Kanadi dok rastu strahovi pred izbore

Carinske politike Donalda Trumpa doživele su do sada najjači politički udarac, pošto je Predstavnički dom američkog Kongresa, pod kontrolom republikanaca, usvojio zakon kojim se nastoji da se okončaju predsednikove carine na uvoz iz Kanade.

Glasanje u sredu predstavlja rast političkog pritiska da se promeni kurs jedne od ključnih ekonomskih politika Trumpa, svega nekoliko meseci uoči međuizbora. Time su republikanci iz izbornih jedinica u kojima je ishod neizvestan, a koje pogađaju carine, dovedeni u situaciju da procene da li i kada da se suprotstave predsedniku glasanjem protiv njegove agende. Ovo glasanje takođe ukazuje na rastuću zabrinutost zbog ekonomske politike Bele kuće pred izbore na kojima