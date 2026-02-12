Aljbuljena Hadžiju izabrana za predsednicu Skupštine Kosova, Slavko Simić potpredsednik iz Srpske liste

Aljbuljena Hadžiju izabrana je na današnjoj konstitutivnoj sednici za predsednicu Skupštine Kosova.

Kao najvećoj poslaničkoj grupi, Pokretu Samoopredeljenje pripalo je pravo da predloži predsednicu Skupštine, a Hadžiju je bila ime koje su predložil. Sa 66 glasova za, 44 protiv i osam uzdržanih, Hadžiju je izabrana za predsednicu parlamenta. Za njen izbor su glasali poslanici Samoopredeljenja i poslanici iz manjinskih zajednica, dok su protiv bili poslanici Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova i Srpske liste, a uzdržani neki od poslanika Alijanse
