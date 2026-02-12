RHMZ: Promenljivo, ali do 18 stepeni, evo detalja

Vreme u Srbiji danas će biti promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo i toplo za ovaj period godine, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 10 do 18 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod RHMZ.

Duvaće slab i umeren, u planinskim predelima i u košavskom području povremeno jak južni i jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Uveče i tokom noći očekuje se novo naoblačenje s kišom, prvo u Vojvodini, zapadnoj i južnoj Srbiji. U Beogradu vedro, toplo i vetrovito, do 17 stepeni, dok se uveče očekuje novo naoblačenje.