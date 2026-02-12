U nedelju u Novom Sadu susnežica, za sada ipak bez snega

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
U nedelju u Novom Sadu susnežica, za sada ipak bez snega

Petak će u Novom Sadu biti malo svežiji.

Biće promenljivo oblačno, uz temperaturu od 5 do 13 stepeni. Vetar u skretanju na slab i umeren, sredinom dana i jak, severozapadni. I u subotu promenljivo oblačno, uz temperaturu od 3 do 13 stepeni. Nedelja znatno hladnija i moguća je susnežica. Temperatura će se kretati od 4 do 6 stepeni. Iako je prvobitno najavljeno da je u ponedeljak moguć sneg, meteorolozi RHMZ sada kažu da će biti tmurno i suvo. Temperatura će biti od -1 do 4 stepena. U utorak takođe hladno,
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Pogledajte kako mračni oblaci jure sa Jadrana prema Srbiji: Evo kada stižu padavine

Pogledajte kako mračni oblaci jure sa Jadrana prema Srbiji: Evo kada stižu padavine

Telegraf pre 32 minuta
Vremenska prognoza za petak, 13. februar: Sutra oblačno i hladnije, do 13 stepeni

Vremenska prognoza za petak, 13. februar: Sutra oblačno i hladnije, do 13 stepeni

Serbian News Media pre 2 sata
Tmurni oblaci jure sa zapada! RHMZ je upravo objavio prognozu za dane oko Sretenja: Jedna pojava će dominirati

Tmurni oblaci jure sa zapada! RHMZ je upravo objavio prognozu za dane oko Sretenja: Jedna pojava će dominirati

Blic pre 1 sat
Prolećnih 20 stepeni, pa sneg: Otkrivamo kada nas očekuje novi talas zahlađenja

Prolećnih 20 stepeni, pa sneg: Otkrivamo kada nas očekuje novi talas zahlađenja

Telegraf pre 2 sata
Danas proleće, za vikend zima

Danas proleće, za vikend zima

NoviSad.com pre 4 sati
Upaljen meteo alarm: Sledi vremenski obrt koji niko ne želi!

Upaljen meteo alarm: Sledi vremenski obrt koji niko ne želi!

Telegraf pre 4 sati
Danas do 18 stepeni, od nedelje osetno hladnije

Danas do 18 stepeni, od nedelje osetno hladnije

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSnegRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

NDNV: Da li režim ocenjuje da je pravljenje spiska za odstrel novinara pravi put ka EU

NDNV: Da li režim ocenjuje da je pravljenje spiska za odstrel novinara pravi put ka EU

N1 Info pre 1 sat
U nedelju u Novom Sadu susnežica, za sada ipak bez snega

U nedelju u Novom Sadu susnežica, za sada ipak bez snega

Radio 021 pre 1 sat
Milica Danikov dobitnica Svetosavske nagrade za 2025. godinu

Milica Danikov dobitnica Svetosavske nagrade za 2025. godinu

I Love Zrenjanin pre 33 minuta
Počeli unutrašnji radovi u ambulanti u Iđošu

Počeli unutrašnji radovi u ambulanti u Iđošu

RTV pre 48 minuta
I području Srema tehnička podrška za pripremu projekata za EU fondove

I području Srema tehnička podrška za pripremu projekata za EU fondove

In medija pre 23 minuta