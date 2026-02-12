U nedelju u Novom Sadu susnežica, za sada ipak bez snega

Petak će u Novom Sadu biti malo svežiji.

Biće promenljivo oblačno, uz temperaturu od 5 do 13 stepeni. Vetar u skretanju na slab i umeren, sredinom dana i jak, severozapadni. I u subotu promenljivo oblačno, uz temperaturu od 3 do 13 stepeni. Nedelja znatno hladnija i moguća je susnežica. Temperatura će se kretati od 4 do 6 stepeni. Iako je prvobitno najavljeno da je u ponedeljak moguć sneg, meteorolozi RHMZ sada kažu da će biti tmurno i suvo. Temperatura će biti od -1 do 4 stepena. U utorak takođe hladno,