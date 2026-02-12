U pucnjavi u Južnoj Mitrovici jedna osoba ranjena, uhapšeno dvoje

Danas pre 4 sati  |  Beta
U pucnjavi u Južnoj Mitrovici jedna osoba ranjena, uhapšeno dvoje

U pucnjavi u Južnoj Mitrovici večeras je ranjena jedna osoba dok su dve uhapšene, potvrdila je Kosovska policija.

Portparol policije za region Mitrovice Avni Zaiti rekao je da se incident dogodio oko 19.30 u „Ulici OVK“. Povređeni muškarac zbrinut je u bolnici a policija je tokom uviđaja našla četiri metka. „Nadležne policijske jedinice nastavljaju istragu kako bi se razjasnile okolnosti i motiv ovog slučaja“, rekao je Zaiti.
