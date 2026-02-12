Pucnjava u Južnoj Mitrovici: Jedna osoba ranjena, dve uhapšene

U pucnjavi u Južnoj Mitrovici u sredu uveče ranjena je jedna osoba dok su dve uhapšene, potvrdila je tzv. kosovska policija.

Portparol policije za region Mitrovice Avni Zaiti rekao je da se incident dogodio oko 19.30. Povređeni muškarac zbrinut je u bolnici a policija je tokom uviđaja našla četiri metka. "Nadležne policijske jedinice nastavljaju istragu kako bi se razjasnile okolnosti i motiv ovog slučaja", rekao je Zaiti.