Vreme ujutru mestimično sa kišom, tokom dana sunčano

Danas pre 27 minuta  |  Beta
Vreme u Srbiji će danas ujutro biti ponegde sa kratkotrajnom kišom, a u toku dana suvo i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, na planinama i u košavskom području povremeno jak južni i jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa olujnim udarima. Najniža temperatura biće od -1 stepen u Timočkoj Krajini do osam stepeni na jugu Banata, a najviša od 10 do 18 stepeni. Uveče i tokom noći očekuje se novo naoblačenje sa kišom, pre svega u Vojvodini, zapadnoj i južnoj Srbiji. Vreme u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, veći deo dana suvo i toplo za
Suvo i toplo za ovaj period godine, temperatura do 18 stepeni

Ključne reči

VojvodinaBanatRHMZ

Suvo i toplo za ovaj period godine, temperatura do 18 stepeni

Do kraja nedelje promenljivo oblačno sa temperaturama tokom dana do 10 stepeni

(Video) Bilbord u Novom Sadu posvetio ljubavi koja nije mogla da traje! Nesvakidašnji gest i emotivnu poruku bivšoj nazvao…

Novosadska policija isključila iz saobraćaja 16 vozača, jedan bio pijan

