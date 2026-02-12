Borbeni Radnički stao na korak od četvrtfinala Lige šampiona

Glas Šumadije pre 19 minuta  |  Jovanka Nikolić
Vaterpolisti Radničkog nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinalnu fazu Lige šampiona, pošto su u odlučujućem meču poslednjeg kola poraženi na gostovanju lideru Olimpijakosu, u Atini, posle peteraca – 16:14 (11:11).

U derbiju dva jako kvalitetna tima, sa velikim brojem reprezentativaca, Šumadinci su bili ravnopravan protivnik, sjajno su se borili do samog kraja na izuzetno teškom gostovanju, ali nisu iskoristili nekoliko dobrih prilika u trenucima kada se meč lomio. U pojedinim momentima činilo se i kao da lopta jednostavno neće u gol. Kragujevčani su loše otvorili utakmicu i dopustili domaćinu da nošen sjajnom podrškom sa tribina stekne prednost od četiri gola već na startu.
