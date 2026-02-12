Šta piše u tekstu Deklaracije koju su danas usvojili politički i institucionalni predstavnici Srba na Kosovu?

Politički i institucionalni predstavnici srpskog naroda na Kosovu su na sastanku u amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka u Severnoj Mitrovici usvojili Deklaraciju kojom zahtevaju administrativne olakšice za vađenje ličnih dokumenata, nesmetan ulazak i boravak za radnike i studente i garancija za nesmetano korišćenje pokretne i nepokretne imovine.

Deklaraciju je usvojena, kako se navodi, imajući u vidu nepodnošljive uslove života koji su im nametnuti, a koji prete da ugroze sam opstanak srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije, na sastanku održanom 12. februara 2026. godine. "Polazeći od univerzalnih principa poštovanja osnovnih ljudskih i građanskih prava i sloboda, imajući u vidu obaveze koje proističu iz međunarodnog prava, političkih dogovora Beograda i Prištine postignutih u Briselu, Evropske