"Kačiga sećanja" Ukrajinski olimpijac uprkos pravilima želi da oda počast stradalima u ratu

Kurir pre 1 sat
Heraskevič je kacigu, na kojoj se nalaze fotografije ukrajinskih sportista poginulih tokom ruske invazije, nosio na treningu u sredu, iako mu je prethodno saopšteno da to nije dozvoljeno.

Iz MOK-a su naveli da takav potez krši pravila predviđena Olimpijskom poveljom i sugerisali da bi umesto toga mogao da nosi crnu traku u znak sećanja. Ukrajinski reprezentativac poručio je da ne veruje da će biti sankcionisan zbog svoje odluke. "Verujem da imamo puno pravo da nosimo ovu kacigu u takmičenju jer je u potpunosti u skladu sa pravilima. Mislim da MOK nema dovoljno crnih traka da oda počast svim sportistima", rekao je Heraskevič, a preneo Bi Bi Si (BBC).
UkrajinaBBCzimske olimpijske igre

