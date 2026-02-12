Nato počeo misiju "Arktička straža": Podvlačimo posvećenost Alijanse zaštiti svojih članica i održavanju stabilnosti

NATO je u sredu počeo misiju "Arktička straža" da bi "osnažio prisustvo NATO-a na Arktiku".

Komandant NATO-a za Evropu general Aleksus Grinkevič je izjavio da ova misija "podvlači posvećenost Alijanse zaštiti svojih članica i održavanju stabilnosti" na području Arktika, navodi se u saopštenju NATO-a. "To se nadovezuje na fokusiranje NATO-a na bezbednost Arktika posle sastanka predsednika SAD Donalda Trampa i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea prošlog meseca u Davosu, u Švajcarskoj, gde su se složili da NATO treba kolektivno da preuzme veću