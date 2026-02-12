Novo dečje igralište u naselju Ravne polomljeno i uništeno: Kamere snimile napad na prostor za najmlađe, građani Prijepolja ogorčeni

Kurir pre 22 minuta  |  RINA
Novo dečje igralište u naselju Ravne polomljeno i uništeno: Kamere snimile napad na prostor za najmlađe, građani Prijepolja…

Dečje igralište u prijepoljskom naselju Ravne, koje je izgrađeno pre nepune godine, pretrpelo je značajna oštećenja tokom noći, usled vandalskog ponašanja za sada nepoznatih počinilaca. - Oštećen je deo mobilijara i prateće opreme na igralištu, kao i zaštitna podloga i konstrukcija na pojedinim elementima.

Na terenu su vidljivi tragovi lomljenja i pomeranja metalnih delova, zbog čega je korišćenje pojedinih sprava trenutno nebezbedno. Ceo događaj zabeležile su sigurnosne kamere postavljene u blizini igrališta, što bi moglo pomoći u identifikaciji odgovornih - kazao je za RINU prijepoljac Alem. Nadležni organi su obavešteni o incidentu, a policija radi na utvrđivanju svih okolnosti i pronalasku počinilaca. Očekuje se procena materijalne štete i sanacija oštećenja kako
Prijepolje

