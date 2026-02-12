Oglasio se Ukrajinac koji je izbačen sa ZOI: Sprema žalbu u Lozani, dobio podršku i drugih

Ukrajinski skeletonac Vladislav Geraskevič izbačen je sa Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini d'Ampeco pošto nije hteo da prihvati uslove Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) koji je od njega tražio da ne koristi spornu kacigu na kojoj su prikazani likovi ubijenih ukrajinskih sportista.

Kako je obrazloženo u odluci MOK-a, Geraskeviču je jutros nuđeno da koristi umesto toga crni flor na ruci, kao i da nakon trke uzme i pokaže spornu kacigu, međutim ništa od toga nije hteo da prihvati. Posle svega, Geraskeviču je zabranjeno učešće na današnjoj trci u skeletonu, povodom čega je Olimpijski komitet Ukrajine - čiji je predsednik Mihail Geraskevič inače njegov otac - uložio već protest. I to nije sve, Vladislav Geraskevič najavio je da će se žaliti Sudu