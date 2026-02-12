Smrt je bol, smrt nije sredstvo: Stravični ishodi posle operacije krajnika u Čačku ljudima su izazvali ogromnu tugu

Vest o smrti četvorogodišnje devojčice Eme, 4. februara u čačanskoj bolnici, posle rutinske operacije krajnika, svako u Srbiji je dočekao s bolom.

Čovek osetiti tugu, strah, nemoćno izgovori reči: „Jadno dete“, pita se: „Kako je roditeljima?“, traži pravdu: „Šta se desilo, kako, ko je pogrešio - svako ko je kriv mora da odgovara“. Užasan događaj je otvorio razna pitanja i izveo je ljude na ulice. Ljude koji traže pravdu, daju pijetet, ali neki od njih i zalaze u sfere koje ne treba mešati. Protest se desio spontano ili organizovano, a povici su se vrlo brzo ispolitizovali pominjanjem ljudi sa vlasti i