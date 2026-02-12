Amputirana noga devojčiči u Sarajevu, povređenoj usled iskakanja tramvaja iz šina

N1 Info pre 7 sati  |  Beta
Amputirana noga devojčiči u Sarajevu, povređenoj usled iskakanja tramvaja iz šina

Amputirana je noga devojčici, 2009. godište, povređenoj danas pri iskakanju tramvaja iz šina u centru Sarajeva, kod Zemaljskog muzeja, objavili su sarajevski mediji.

MUP-a Kantona Sarajevo je ranije objavio da je u toj nesreći poginula jedna osoba, a dve su teže povređene. Nesreća se dogodila pre podne na području opštine Centar, gde je iz šina iskočio tramvaj koji je išao od Železničke stanice ka Baščaršiji. Prednji deo tramvaja potpuno je uništen, kao i gotovo cela tramvajska stanica. Na mestu nesreće u toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac. "Angažovani su su i veštaci mašinske i saobraćajne struke", potvrdila je
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Poznato u kakvom je stanju devojčica povređena u iskakanju tramvaja u Sarajevu

Poznato u kakvom je stanju devojčica povređena u iskakanju tramvaja u Sarajevu

Telegraf pre 5 sati
Jedna osoba poginula, četiri povređeno! Stravična nesreća u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz šina i udario u stanicu, devojci…

Jedna osoba poginula, četiri povređeno! Stravična nesreća u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz šina i udario u stanicu, devojci amputirana noga (foto, video)

Blic pre 7 sati
Sarajevo: Jedna osoba poginula, dve povređene kada je tramvaj iskliznuo iz šina

Sarajevo: Jedna osoba poginula, dve povređene kada je tramvaj iskliznuo iz šina

NIN pre 7 sati
Devojčici amputirana noga, stravične scene sa mesta gde je iskočio tramvaj: Jedna osoba poginula! Ovo su dva moguća uzroka…

Devojčici amputirana noga, stravične scene sa mesta gde je iskočio tramvaj: Jedna osoba poginula! Ovo su dva moguća uzroka jezivog sudara u Sarajevu (video)

Kurir pre 7 sati
Nesreća u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz šina, jedna osoba stradala, devojci amputirana noga (FOTO, VIDEO)

Nesreća u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz šina, jedna osoba stradala, devojci amputirana noga (FOTO, VIDEO)

Danas pre 7 sati
VIDEO Tramvaj iskočio iz šina u Sarajevu: Jedna osoba poginula, devojčici amputirana noga

VIDEO Tramvaj iskočio iz šina u Sarajevu: Jedna osoba poginula, devojčici amputirana noga

Radio 021 pre 8 sati
Amputirana noga devojčiči u Sarajevu, povređenoj usled iskakanja tramvaja iz šina

Amputirana noga devojčiči u Sarajevu, povređenoj usled iskakanja tramvaja iz šina

Serbian News Media pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SarajevoMUP

Balkan, najnovije vesti »

Bivši gradonačelnik Banjaluke doživeo saobraćajnu nesreću: Autobus udario u automobil Igora Radojičića

Bivši gradonačelnik Banjaluke doživeo saobraćajnu nesreću: Autobus udario u automobil Igora Radojičića

Blic pre 31 minuta
"Tragedija se desila, a ti objavljuješ da nećeš stići na farbanje": Pevač u šoku zbog slike influenserke sa mesta jezivog…

"Tragedija se desila, a ti objavljuješ da nećeš stići na farbanje": Pevač u šoku zbog slike influenserke sa mesta jezivog udesa: "Devojci su amputirali nogu, nadam se da te je sram" (foto)

Blic pre 21 minuta
Šok! Begunac koji je digao crnogorsku policiju na noge javio se u emisiju uživo?! "Zove čovek, pozdravlja goste u studiju…

Šok! Begunac koji je digao crnogorsku policiju na noge javio se u emisiju uživo?! "Zove čovek, pozdravlja goste u studiju, odgovara na pitanja..."

Kurir pre 11 minuta
Deen se oglasio nakon jezive tragedije u Sarajevu: "Mladi životi su nastradali, teško je pronaći..."

Deen se oglasio nakon jezive tragedije u Sarajevu: "Mladi životi su nastradali, teško je pronaći..."

Telegraf pre 41 minuta
Ovo je Sait iz Severne Makedonije uhapšen u Beogradu: Pregazio ženu autom u Skoplju pa pobegao u Srbiju

Ovo je Sait iz Severne Makedonije uhapšen u Beogradu: Pregazio ženu autom u Skoplju pa pobegao u Srbiju

Telegraf pre 26 minuta