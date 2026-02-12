Devet gradova u zapadnoj Srbiji danas bez gasa zbog radova na gasovodu

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Devet gradova u zapadnoj Srbiji danas bez gasa zbog radova na gasovodu

Devet gradova u zapadnom delu Srbije danas neće imati gas od 6.00 do ponoći, saopštilo je Javno preduzeće Srbijagas.

U saopštenju se navodi da je do prekida u isporuci gasa došlo zbog "neophodnih radova na gasovodima." Bez gasa su Čačak, Gornji Milanovac, Užice, Lučani, Požega, Kosjerić, Ivanjica, Arilje i Čajetina. U Čačku je danas gradska toplana počela grejanje u 3.00 kako bi do trenutka prekida isporuke gasa stanovi i javne ustanove bili donekle zagrejani. U Gornjem Milanovcu opštinski štab za vanredne situacije preporučio je direktorima osnovnih i srednjih škola i direktoru
