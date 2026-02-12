U Srbiji pravi prolećni dan: Temperatura do 18 stepeni

Newsmax Balkans pre 24 minuta  |  Newsmax Balkans
U Srbiji pravi prolećni dan: Temperatura do 18 stepeni

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo i toplo za ovaj period godine, sa najvišom temperatura do 18 stepeni.

U ranim jutarnjim časovima očekuje se ponegde kratkotrajna kiša. Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim pedelima i u košavskom području povremeno jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od minus jedan u Timočkoj Krajini do osam stepeni na jugu Banata, a najviša od 10 do 18 stepeni, samo u Timočkoj Krajini osetno hladnije sa temperaturom do tri stepena Celzijusa. Uveče i tokom noći novo naoblačenje s kišom, prvo
