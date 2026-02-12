Osumnjičeni za pucnjavu u Kanadi zatečen mrtav u školi

U srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji dogodila se pucnjava u kojoj je ubijeno 10 osoba, uključujući napadača, dok je najmanje 25 osoba povređeno

VIKTORIJA – Zamenik komesara Kraljevske kanadske konjice (RCMP) za Britansku Kolumbiju Dvejn Mekdonald izjavio je da je do pucnjave u srednjoj školi u Tambler Ridžu, u kojoj je prema poslednjim podacima, poginulo 10 osoba, došlo u utorak oko 13.20 po lokalnom vremenu i da je policija po dolasku zatekla osumnjičenog mrtvog u školi. Među poginulima su nastavnik (39) i petoro učenika: tri devojčice (12 godina) i dva dečaka (12 i 13 godina), kazao je on i naveo da je