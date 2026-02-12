Osumnjičeni za pucnjavu u Kanadi zatečen mrtav u školi

Politika pre 4 sati
Osumnjičeni za pucnjavu u Kanadi zatečen mrtav u školi

U srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji dogodila se pucnjava u kojoj je ubijeno 10 osoba, uključujući napadača, dok je najmanje 25 osoba povređeno

VIKTORIJA – Zamenik komesara Kraljevske kanadske konjice (RCMP) za Britansku Kolumbiju Dvejn Mekdonald izjavio je da je do pucnjave u srednjoj školi u Tambler Ridžu, u kojoj je prema poslednjim podacima, poginulo 10 osoba, došlo u utorak oko 13.20 po lokalnom vremenu i da je policija po dolasku zatekla osumnjičenog mrtvog u školi. Među poginulima su nastavnik (39) i petoro učenika: tri devojčice (12 godina) i dva dečaka (12 i 13 godina), kazao je on i naveo da je
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Jedno telo nađeno na stepeništu, druga u biblioteci: Novi detalji masakra u školi u Kanadi: Ubijena i porodica osumnjičenog

Jedno telo nađeno na stepeništu, druga u biblioteci: Novi detalji masakra u školi u Kanadi: Ubijena i porodica osumnjičenog

Blic pre 4 sati
Strašni detalji masakra u Kanadi: Napadač ubio majku, brata i sestru! Godinama imao psihičkih problema (foto)

Strašni detalji masakra u Kanadi: Napadač ubio majku, brata i sestru! Godinama imao psihičkih problema (foto)

Kurir pre 5 sati
Novi detalji masakra u školi: Napadač imao problema sa mentalnim zdravljem, ubio majku, brata i sestru

Novi detalji masakra u školi: Napadač imao problema sa mentalnim zdravljem, ubio majku, brata i sestru

Telegraf pre 5 sati
(Video) Evo ko je počinio masakr u Kanadi: Transrodna devojka (18) ubila šestoro u školi, majku i brata, pa presudila sebi…

(Video) Evo ko je počinio masakr u Kanadi: Transrodna devojka (18) ubila šestoro u školi, majku i brata, pa presudila sebi, policija otkrila detalje

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kanada

Svet, najnovije vesti »

Ukrajinska služba likvidirala je ruske generale

Ukrajinska služba likvidirala je ruske generale

Velike priče pre 16 minuta
Godina 2026, godina Velikog rata?

Godina 2026, godina Velikog rata?

Velike priče pre 27 minuta
Krvava matematika rata u 2026. Putin bez žurbe, Ukrajina bez izbora i nada se preokretu: "Istrošeni smo, ali ne i poraženi"

Krvava matematika rata u 2026. Putin bez žurbe, Ukrajina bez izbora i nada se preokretu: "Istrošeni smo, ali ne i poraženi"

Blic pre 32 minuta
(Video) Prvo se posvađali, pa poletele pesnice: Haos u centru Skoplja: Prolaznici u šoku, a razlog je bizaran

(Video) Prvo se posvađali, pa poletele pesnice: Haos u centru Skoplja: Prolaznici u šoku, a razlog je bizaran

Blic pre 47 minuta
Lavrov: Odnos Putina i Trampa odličan – Evropa i Zelenski žele da ga naruše

Lavrov: Odnos Putina i Trampa odličan – Evropa i Zelenski žele da ga naruše

RTS pre 2 minuta