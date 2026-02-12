Obili prodavnicu i ukrali 500.000 dinara

Prokuplje press pre 24 minuta  |  Biljana Roganović
Obili prodavnicu i ukrali 500.000 dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplјu uhapsili su P.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplјu uhapsili su P.

S. (2003), D. S. (2001), K. S. (2002) i M. L. (1995), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa. Oni su, kako se sumnja, 9. februara, provalili u jednu prodavnicu u Kuršumliji i ukrali oko 500.000 dinara. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji.
