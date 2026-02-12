VJT: Bivša pomoćnica direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca uhapšena zbog odavanja poverljivih podataka medijima

Moj Novi Sad pre 36 minuta
VJT: Bivša pomoćnica direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca uhapšena zbog odavanja poverljivih podataka medijima

Bivša pomoćnica direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca D.

M. uhapšena je zbog postojanja osnova sumnje da je u toku decembra 2024. godine i januara 2025. godine, kao službeno lice, "iskorišćavanjem i prekoračenjem svojih službenih ovlašćenja teže povredila prava većeg broja lica otkrivajući poverljive podatke medijima koji su ih objavili, kao i zaposlenu u jednoj banci M. S, zbog postojanja osnova sumnje da joj je u tome pomogla", saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu. Osumnjičenoj D. M. na teret se
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

TOK: Pokrenuta istraga protiv grupe osumnjičene za trgovinu drogom, oružjem i eksplozivom

TOK: Pokrenuta istraga protiv grupe osumnjičene za trgovinu drogom, oružjem i eksplozivom

Insajder pre 2 sata
TOK vodi istagu protiv četiri osobe zbog veće količine droge, oružja i eksplozivnih naprava

TOK vodi istagu protiv četiri osobe zbog veće količine droge, oružja i eksplozivnih naprava

N1 Info pre 2 sata
Pokrenuta istraga protiv grupe osumnjičene za trgovinu drogom, oružjem i eksplozivom

Pokrenuta istraga protiv grupe osumnjičene za trgovinu drogom, oružjem i eksplozivom

RTV pre 2 sata
Tužilaštvo za organizovani kriminal naredilo sprovođenje istrage zbog droge i oružja

Tužilaštvo za organizovani kriminal naredilo sprovođenje istrage zbog droge i oružja

Danas pre 2 sata
Planirali ubistva u Srbiji: Saslušana kriminalna grupa kod koje je pronađena droga i oružje. Radili po nalogu organizatora…

Planirali ubistva u Srbiji: Saslušana kriminalna grupa kod koje je pronađena droga i oružje. Radili po nalogu organizatora, evo šta im je sve oduzeto.

Blic pre 2 sata
Pokrenuta istraga protiv grupe osumnjičene za trgovinu drogom, oružjem i eksplozivom

Pokrenuta istraga protiv grupe osumnjičene za trgovinu drogom, oružjem i eksplozivom

NIN pre 1 sat
Obili prodavnicu i ukrali 500.000 dinara

Obili prodavnicu i ukrali 500.000 dinara

Prokuplje press pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Ročište po Šapićevoj tužbi protiv BIRN-a odloženo, nastavak suđenja krajem septembra

Ročište po Šapićevoj tužbi protiv BIRN-a odloženo, nastavak suđenja krajem septembra

Danas pre 11 minuta
VJT Beograd: Vrhovno javno tužilaštvo izvršilo pravno nasilje

VJT Beograd: Vrhovno javno tužilaštvo izvršilo pravno nasilje

RTV pre 11 minuta
Ministarstvo prosvete: Počinje isplata studentskih stipendija i kredita

Ministarstvo prosvete: Počinje isplata studentskih stipendija i kredita

Serbian News Media pre 6 minuta
Proizvođači povrća se pridružili mlekarima i poljoprivrednicima koji blokiraju Ibarsku magistralu

Proizvođači povrća se pridružili mlekarima i poljoprivrednicima koji blokiraju Ibarsku magistralu

Serbian News Media pre 6 minuta
„Fudbal nedeljom“: Novi esej Marka Prelevića u štampanom izdanju Nedeljnika

„Fudbal nedeljom“: Novi esej Marka Prelevića u štampanom izdanju Nedeljnika

Nedeljnik pre 6 minuta