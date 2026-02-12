VJT: Bivša pomoćnica direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca uhapšena zbog odavanja poverljivih podataka medijima

Bivša pomoćnica direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca D.

M. uhapšena je zbog postojanja osnova sumnje da je u toku decembra 2024. godine i januara 2025. godine, kao službeno lice, "iskorišćavanjem i prekoračenjem svojih službenih ovlašćenja teže povredila prava većeg broja lica otkrivajući poverljive podatke medijima koji su ih objavili, kao i zaposlenu u jednoj banci M. S, zbog postojanja osnova sumnje da joj je u tome pomogla", saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu. Osumnjičenoj D. M. na teret se