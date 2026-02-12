Popović: Rusku vakcinu bismo u početku dobijali direktno od Rusije, a posle plan da je Torlak proizvodi

Popović: Rusku vakcinu bismo u početku dobijali direktno od Rusije, a posle plan da je Torlak proizvodi

Ministar bez portfelja Nenad Popović izjavio je da je ideja da u prvom periodu, krajem ove godine dobijamo direktno vakcinu iz Rusije, a da u drugoj polovini 2027. godine Institut Torlak počne sa proizvodnjom.

Popović navodi za RTS da se u Moskvi sastao sa svim ključnim ljudima u procesu stvaranja inovativne mRNK vakcine i njene primene. "Razgovarali smo o mogućnosti da srpski pacijenti budu prvi posle ruskih koji će primiti tu vakcinu i o tome smo se i dogovorili", dodaje Popović. Kako je naveo, u toku maja prvi pacijenti u Rusiji će dobiti tu vakcinu. "Trenutno se radi na personalizaciji pošto se vakcina pravi posebno za svakog pacijenta, na osnovu specifičnosti tumora
