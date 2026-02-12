Danas do 18 stepeni, od nedelje osetno hladnije

NOVI SAD - Nakon sunčanog pre podneva, posle podne uslediće postepeno naoblačenje sa zapada, uveče i tokom noći sa slabom kišom ponegde u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji.

Duvaće slab i umeren, u planinskim predelima i u košavskom području povremeno jak južni i jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura biće od 12 do 18 stepeni. U Timočkoj Krajini očekuje se pretežno oblačno i osetno hladnije vreme uz najvišu dnevnu temperaturu oko 3 stepena. Idućih dana biće uobičajene temperaturne oscilacije uz česta prolazna naoblačenja sa padavinama. U petak (13. februara) očekuje se prestanak kiše -