Suvo i toplo za ovaj period godine, temperatura do 18 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo i toplo za ovaj period godine, sa najvišom temperatura do 18 stepeni.

U ranim jutarnjim časovima očekuje se ponegde kratkotrajna kiša. Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim pedelima i u košavskom području povremeno jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od minus 1 u Timočkoj Krajini do 8 stepeni na jugu Banata, a najviša od 10 do 18 stepeni, samo u Timočkoj Krajini osetno hladnije sa temperaturom do tri stepena Celzijusa. Uveče i tokom noći novo naoblačenje s kišom, prvo u