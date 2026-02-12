Vučić: „Vratili smo odnose Turske i Srbije na najbolje puteve“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je tokom posete Turskoj izjavio da je sa predsednikom Turske Redžepom Taipom Erdoganom otvoreno razgovarao i da su odnosi Srbije i Turske „vraćeni na najbolje puteve“. „Imali smo veoma produktivan dan.

Izuzetno sam zadovoljan činjenicom da smo otvoreno i iskreno razgovarali o svim važnim pitanjima. Dugo poznajem predsenika Erdogana, u tom vremenu smo postali iskreni prijatelji, ne moramo o svemu da mislimo isto ali nikada nismo ulazili u lične sukobe. Verujem da smo danas vratili odnose Turske i Srbije na puteve, one najbolje, koje smo gradili u prethodnim godinama“, rekao je Vučić. Vučić je izjavio da će potpisivanje „PEM“ konvencije „mnogo značiti“ pre svega