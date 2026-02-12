Vučić: „Vratili smo odnose Turske i Srbije na najbolje puteve“

Serbian News Media pre 1 sat
Vučić: „Vratili smo odnose Turske i Srbije na najbolje puteve“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je tokom posete Turskoj izjavio da je sa predsednikom Turske Redžepom Taipom Erdoganom otvoreno razgovarao i da su odnosi Srbije i Turske „vraćeni na najbolje puteve“. „Imali smo veoma produktivan dan.

Izuzetno sam zadovoljan činjenicom da smo otvoreno i iskreno razgovarali o svim važnim pitanjima. Dugo poznajem predsenika Erdogana, u tom vremenu smo postali iskreni prijatelji, ne moramo o svemu da mislimo isto ali nikada nismo ulazili u lične sukobe. Verujem da smo danas vratili odnose Turske i Srbije na puteve, one najbolje, koje smo gradili u prethodnim godinama“, rekao je Vučić. Vučić je izjavio da će potpisivanje „PEM“ konvencije „mnogo značiti“ pre svega
Vučić: „Vojni savez Zagreba, Tirane i Prištine mnogo veća opasnost po Srbiju nego što izgleda“

Serbian News Media pre 1 sat
Vučić o ODIHR preporukama: „Sve ćemo da ispunimo, mnogo smo srećni što nas uče o demokratiji“

Serbian News Media pre 1 sat
Vučić: „Nivo onih koji će izaći na izbore je mesecima na maksimumu, apstinenata gotovo da nema“

Serbian News Media pre 1 sat
Predsednik Vučić iz Ankare: Mi nikoga nećemo da napadamo, ali snažimo vojne kapacitete

RTS pre 40 minuta
Erdogan najavio da će posetiti Novi Pazar i Beograd

N1 Info pre 1 sat
Vučić o AI planu Vlade za razvoj države: Pojma nisam imao šta je veštačka inteligencija

N1 Info pre 1 sat
Vučić: Dobri razgovori sa Erdoganom, cilj da razmena sa Turskom dostigne 5 milijardi evra

RTV pre 1 sat
Aleksandar VučićErdoganPredsednik SrbijeRedžep ErdoganTurska

„Radi na rušenju države BiH“: Uticajni članovi američkog Senata traže da se Dodiku vrate sankcije

Danas pre 10 minuta
Haradinaj se povlači sa čela Alijanse za budućnost Kosova

Danas pre 1 sat
Picula kaže da Vučić EU tretira kao švedski sto: Šta bira sa njega?

Danas pre 55 minuta
„Apstinenata u Srbiji gotovo da i nema“: Predsednik Srbije o tvrdnjama Đorđa Vukadinovića

Danas pre 1 sat
Vučić u Ankari napomenuo da ima obaveštajne podatke o ugrožavanju bezbednosti na istoku Evrope: O čemu je reč?

Danas pre 2 sata