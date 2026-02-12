Čovek (53) ostao bez 100.000 evra: Prevara hara internetom, žrtve su brojne

Jedan 53-godišnji muškarac iz Štutgarta doživeo je neprijatno iznenađenje kada je pokušao da proda sedam zlatnih poluga.

Ono što je trebalo da bude unosna prodaja završilo se pozivom policiji i gubitkom od oko 100.000 evra. Muškarac je zlatne poluge oglasio putem internetske platforme. Ubrzo mu se javio navodni kupac i dogovorili su sastanak u hotelu na periferiji Štutgarta radi primopredaje. Međutim, umesto muškarca sa kojim je komunicirao, na sastanak je došla žena koja se predstavila kao njegova supruga. Žena je pred prodavcem stavila zlatne poluge u kutiju i ostavila je na stolu.