Čovek (53) ostao bez 100.000 evra: Prevara hara internetom, žrtve su brojne

Telegraf pre 17 minuta  |  Telegraf Biznis/ Fenix
Čovek (53) ostao bez 100.000 evra: Prevara hara internetom, žrtve su brojne

Jedan 53-godišnji muškarac iz Štutgarta doživeo je neprijatno iznenađenje kada je pokušao da proda sedam zlatnih poluga.

Ono što je trebalo da bude unosna prodaja završilo se pozivom policiji i gubitkom od oko 100.000 evra. Muškarac je zlatne poluge oglasio putem internetske platforme. Ubrzo mu se javio navodni kupac i dogovorili su sastanak u hotelu na periferiji Štutgarta radi primopredaje. Međutim, umesto muškarca sa kojim je komunicirao, na sastanak je došla žena koja se predstavila kao njegova supruga. Žena je pred prodavcem stavila zlatne poluge u kutiju i ostavila je na stolu.
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Hrvati navalili na banke zbog ovog! Otvoreno ih je već 80.000, evo na šta moraju da paze

Hrvati navalili na banke zbog ovog! Otvoreno ih je već 80.000, evo na šta moraju da paze

Blic pre 17 minuta
Hitno se oglasila čuvena banka, korisnici u Srbiji ovo moraju da znaju: Ako vam prijatelji traže novac preko ove aplikacije u…

Hitno se oglasila čuvena banka, korisnici u Srbiji ovo moraju da znaju: Ako vam prijatelji traže novac preko ove aplikacije u pitanju je prevara

Dnevnik pre 1 dan
Kup Nemačke: Bajern Minhen pobedio Lajpcig za plasman u polufinale

Kup Nemačke: Bajern Minhen pobedio Lajpcig za plasman u polufinale

Kurir pre 1 sat
(VIDEO) Bajern u polufinalu: Kejn načeo, Dijaz dokusurio Lajpcig

(VIDEO) Bajern u polufinalu: Kejn načeo, Dijaz dokusurio Lajpcig

Sport klub pre 2 sata
(Foto) Nova SMS prevara hara Srbijom! Stigne "verifikacioni kod" za novootvoreni nalog, a cilj je uvek samo jedan: Evo na šta…

(Foto) Nova SMS prevara hara Srbijom! Stigne "verifikacioni kod" za novootvoreni nalog, a cilj je uvek samo jedan: Evo na šta obratiti pažnju!

Kurir pre 4 sati
Zabrana smart telefona

Zabrana smart telefona

Politika pre 5 sati
Mladenci se posvađali pa usledio opšti haos, lavina komentara zbog snimka brutalne tuče na svadbi! Mladoženja udario mladu…

Mladenci se posvađali pa usledio opšti haos, lavina komentara zbog snimka brutalne tuče na svadbi! Mladoženja udario mladu, njega njen otac, a onda su uskočili svatovi.

Dnevnik pre 5 sati

Ključne reči

InternetŠtutgartCena zlataprevarAZlatne poluge

Najnovije vesti »

Nato počeo misiju "Arktička straža": Podvlačimo posvećenost Alijanse zaštiti svojih članica i održavanju stabilnosti

Nato počeo misiju "Arktička straža": Podvlačimo posvećenost Alijanse zaštiti svojih članica i održavanju stabilnosti

Kurir pre 12 minuta
Jedno telo nađeno na stepeništu, druga u biblioteci: Novi detalji masakra u školi u Kanadi: Ubijena i porodica osumnjičenog

Jedno telo nađeno na stepeništu, druga u biblioteci: Novi detalji masakra u školi u Kanadi: Ubijena i porodica osumnjičenog

Blic pre 22 minuta
Hrvati navalili na banke zbog ovog! Otvoreno ih je već 80.000, evo na šta moraju da paze

Hrvati navalili na banke zbog ovog! Otvoreno ih je već 80.000, evo na šta moraju da paze

Blic pre 17 minuta
Novo dečje igralište u naselju Ravne polomljeno i uništeno: Kamere snimile napad na prostor za najmlađe, građani Prijepolja…

Novo dečje igralište u naselju Ravne polomljeno i uništeno: Kamere snimile napad na prostor za najmlađe, građani Prijepolja ogorčeni

Kurir pre 22 minuta
"To je klasičan reket!" Vesna Zmijanac otvoreno o bombi na kuću Zdravka Čolića, njene reči brinu: "Nije dobro."

"To je klasičan reket!" Vesna Zmijanac otvoreno o bombi na kuću Zdravka Čolića, njene reči brinu: "Nije dobro."

Telegraf pre 17 minuta