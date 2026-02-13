Honda beleži gubitke u milijardama

Honda beleži gubitke u milijardama

U devet meseci zaključno s 31. decembrom, Honda je prijavila 267.1 milijardu jena (1.71 milijardu dolara) otpisa i troškova povezanih s ulaskom na tržište električnih vozila.

Iako finansijski udarac nije dostigao nivo Fordovih problema s električnim modelima, i dalje predstavlja zabrinjavajući pokazatelj za Hondinu strategiju. Kompanija je odložila nekoliko električnih modela i zabeležila četvrto uzastopno tromesečje operativnih gubitaka. U prva tri tromesečja fiskalne godine ti gubici iznose ukupno 166.4 milijarde jena, odnosno 1.07 milijardi dolara. Portal Auto News procenjuje da bi gubici povezani s električnim vozilima na nivou cele
