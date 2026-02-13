Promenili zakon u Brazilu zbog jednog psa

BBC News pre 11 minuta

Pas koji je 10 godina života na groblju u Sao Paulu, gde počiva njegov vlasnik, inspirisao je novi zakon u Brazilu kojim se dozvoljava sahranjivanje kućnih ljubimaca sa njihovim vlasnicima.

Zakon je nazvan po psu Bobu, uz dodatak Koveiro, što na portugalskom znači „grobar".

Verni pas je donosio utehu ožalošćenima sve do smrti 2021. godine, kada je sahranjen pored njegovog vlasnika.

Zakon nazvan po psu stupio je na snagu 10. februara i priznaje „emocionalnu vezu" kućnih ljubimaca i njihovih ljudskih porodica, saopštila je vlada.

„Ono što je počelo kao priča o ljubavi i odanostii pretvorilo se u javnu politiku", napisao je Eduardo Nobrega, jedan od autora zakona, na društvenim mrežama.

Bob je bio na sahrani njegovog vlasnika i od tada je odbijao da ode sa groblja.

I kada bi drugi članovi porodice pokušavali da ga odvedu kući, Bob bi se iznpva vraćao na groblje, prenose brazilski mediji.

Nemajući kud, na groblju su mu napravili mu zelenu kućicu za pse da živi u njoj, a bio je poznat po praćenju pogrebnih povorki.

Na kraju je i on sahranjen na groblju, pored njegovog vlasnika, pošto ga je 2021. godine udarilo vozilo.

Bob je „osvojio srca svih koji su ga upoznali", saopštila je Patre, lokalna dobrotvorna organizacija za zaštitu životinja koja je vodila kampanju za prikupljanje sredstava za statuu u njegovu čast.

„Ljudi koji su sahranjivali članove porodice, onako uplakani bi uspeli da se osmehnu kada bi Bob, koji je bio lud za lopticama, pokušao da se igra sa njima", piše u saopštenju.

Novim zakonom utvrđeno je da mačke i psi sada mogu da budu sahranjeni u porodičnim grobnicama u jugoistočnom Brazilu pod uslovom da su ispunjeni sanitarni standardi, a lokalne pogrebne službe određuju pravila za to.

Brazil je treća zemlja po broju kućnih ljubimaca na svetu sa 160 miliona životinja, prema podacima Instituta za kućne ljubimce Brazil.

„Svako ko je izgubio kućnog ljubimca zna da on nije samo životinja, nego porodica.

„I ovaj zakon prepoznaje ovu vezu i označava poštovanje u trenutku oproštaja", napisao je zakonopisac Nobrega.

„Ljubav se ne završava oproštajem napisao je na društvenim mrežama", dodao je.

