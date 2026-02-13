Hitna pomoć: Maloletna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi noćas u Beogradu

Beta pre 1 sat

Maloletna osoba lakše je povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila noćas u Beogradu, saopštili su iz Hitne pomoći.

Ona je prevezena u dežurnu klinku "Tiršova" radi dalje dijagnostike.

Ekipe hitne pomoći intervenisale su 130 puta, od čega je 15 intervencija bilo na javnim mestima, za pomoć su najviše zvali pacijenti koji imaju problema sa krvnim pritiskom, prenela je Radio-televizija Srbije.

Dežurne zdravstvene ustanove danas su Urgentni centar, Kliničko-bolnički centar (KBC) Zemun, KBC "Dr Dragiša Mišović" i Institut za majku i dete.

(Beta, 13.02.2026)

