Vučić u Nemačkoj na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji

Beta pre 59 minuta

Minhenska bezbednosna konferencija 2026. počinje danas i trajaće do nedelje, 15. februara, kao platforma za rasprave o najvažnijim svetskim bezbednosnim izazovima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Nemačkoj će učestvovati na 62. Minhenskoj konferenciji o bezbednosti, saopštilo je jutros predsedništvo.

Tom prilikom, Vučić održaće niz bilateralnih susreta sa svetskim i evropskim zvaničnicima, među kojima su ministar spoljnih poslova Kine Vang Ji, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i evropska komesarka za proširenje i susedsku politiku EU Marta Kos.

Vućić će se sastati i sa delegacijom senatora SAD na čelu sa senatorkom Džin Šahin.

Konferencija se održava u vreme kriza koje se prepliću, pojačanih geopolitičkih tenzija i dubokih sistemskih pomeranja, piše na sajtu Konferencije.

Očekuje se više od 1.000 učesnika iz više od 115 zemalja, uključujući oko 60 šefova država ili vlada i lidera vodećih međunarodnih organizacija.

Više od polovine evropskih šefova država i vlada potvrdilo je učešće, ukazujući na centralnu ulogu konferencije u oblikovanju evropskog strateškog dijaloga.

Najavljen je dolazak do sada najveće delegacije SAD, u kojoj će biti i državni sekretar Marko Rubio i više od četvrtine poslanika američkog Senata.

U Minhen dolazi 50 lidera međunarodnih organizacija, više nego ikad ranije, a među njima šefovi EU, NATO, ASEAN-a, OEBS-a, Svetske banke, Svetske trgovinske organizacije i niza agencija UN.

Na konferenciji će pored uobičajenog Bajeriše Hofa gde se skup održava, kao novo mesto sastanaka biti postavljena "Ukrajinska kuća" da bi se pokazala podrška Konferencije Ukrajini.

Minhenski bezbednosni izveštaj 2026. objavljen u ponedeljak, 9. februara, osnova je za raspravu.

U izveštaju čiji je naslov "Pod rušenjem" piše da je svet ušao u politiku razaranja i ukazuje da je u toku sveobuhvatno razaranje umesto pažljivih korektivnih reformi.

Najistaknutiji među onima koji obećavaju da će osloboditi svoju zemlju od stega postojećeg poretka i izgraditi jaču prosperitetniju naciju je aktuelna američka administracija, piše u izveštaju. Kao rezultat toga više od 80 godina od početka izgradnje, međunarodni poredak posle 1945. kojeg su predvodile SAD, sada je "pod rušenjem", konstatuje se u Izveštaju.

Ukazuje se da su evropski lideri shvatili da su zavisnost od američke vojske i prilagođavanje dostigli svoje granice, i navodi da je to posebno "bolna spoznaja" za Evropljane i neke njihove partnere u Indo-pacifičkom regionu koji su se dugo oslanjali na to da Vašington brine o najtežem delu odbrane njihovih interesa.

U izveštaju Mihnenske bezbednosne konferencije se evropskim liderima predlaže da se prilagode tehnikama administracije predsednika Donalda Trampa i da budu smeliji u donošenju odluka i načinu komunikacije.

Navodi se da "oni koji brane međunarodna pravila i institucije, treba da budu isto toliko smeli kao oni koji žele da ih unište".

(Beta, 13.02.2026)