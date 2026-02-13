Bivša poverenica sa Visokim komesarom za ljudska prava: Sloboda medija, jednakost i odgovornost ključni za demokratiju

Bivša poverenica Brankica Janković sastala se na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji sa Visokim komesarom sa ljudska prava Volkerom Turkom.

Janković je sa Turkom razgovarala o važnosti poštovanja fundamentalnih ljudskih prava - sloboda medija, jednakost i odgovornost su ključni za stabilnosti i demokratiju. Na Minhenskoj konferenciji očekuje više od hiljadu učesnika iz celog sveta, među njima više od 60 šefova država i vlada, kao i oko stotinu ministara spoljnih poslova i odbrane. Na spisku učesnika nalaze se, između ostalih, i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, kineski ministar spoljnih poslova
