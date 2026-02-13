Počinje danas, traje i tokom praznika Patrola saobraćajne policije biće više nego inače, ovih 5 prekršaja u fokusu!

Blic pre 59 minuta
Počinje danas, traje i tokom praznika Patrola saobraćajne policije biće više nego inače, ovih 5 prekršaja u fokusu!
Apeluje se na poštovanje saobraćajnih pravila radi bezbednosti svih učesnika u saobraćaju Od početka akcije je identifikovano više od 4.200 prekršaja vozača teretnih vozila i autobusa Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, sprovodiće od danas do 22. februara akciju pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji Srbije u cilju očuvanja bezbednosti saobraćaja tokom predstojećih praznika. Imajući u vidu da se u navedenom periodu očekuje
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Pojačana kontrola saobraćaja tokom praznika

Pojačana kontrola saobraćaja tokom praznika

Stav.life pre 14 minuta
Od danas do 22. februara akcija pojačane kontrole saobraćaja

Od danas do 22. februara akcija pojačane kontrole saobraćaja

Pirotske vesti pre 34 minuta
Akcija pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji Srbije

Akcija pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji Srbije

OK radio pre 1 sat
Više policije na putevima tokom praznika

Više policije na putevima tokom praznika

Bujanovačke pre 1 sat
Pojačana kontrola saobraćaja, posebno ka turističkim mestima

Pojačana kontrola saobraćaja, posebno ka turističkim mestima

RTK pre 1 sat
Pojačane kontrole na putevima - na meti brzina, alkohol i preticanje

Pojačane kontrole na putevima - na meti brzina, alkohol i preticanje

Subotica.com pre 1 sat
Policija od danas na svakom ćošku: Kreće velika akcija MUP-a, ako napravite ove greške, kazna ide i do 120.000 dinara

Policija od danas na svakom ćošku: Kreće velika akcija MUP-a, ako napravite ove greške, kazna ide i do 120.000 dinara

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Društvo, najnovije vesti »

Pretnje, tužba i otkaz: Vozač koji je odbio da vozi pristalice SNS-a na rubu egzistencije

Pretnje, tužba i otkaz: Vozač koji je odbio da vozi pristalice SNS-a na rubu egzistencije

Mašina pre 59 minuta
"Ljudi besni zbog netransparentnosti - nadležni u javnost izašli nakon šest dana": Novinarka o smrti devojčice i muškarca u…

"Ljudi besni zbog netransparentnosti - nadležni u javnost izašli nakon šest dana": Novinarka o smrti devojčice i muškarca u bolnici u Čačku

N1 Info pre 34 minuta
UNS: Manja Grčić do 23. februara neće moći da preuzme funkciju generalne direktorke RTS

UNS: Manja Grčić do 23. februara neće moći da preuzme funkciju generalne direktorke RTS

N1 Info pre 59 minuta
Sto plus: Podignuta optužnica protiv još pet osoba zbog sumnje da su ispred DUNP-a napali policajce

Sto plus: Podignuta optužnica protiv još pet osoba zbog sumnje da su ispred DUNP-a napali policajce

N1 Info pre 44 minuta
Predstavnici Mlekarske škole učesnici otvorenog dijaloga u Privrednoj komori

Predstavnici Mlekarske škole učesnici otvorenog dijaloga u Privrednoj komori

Plus online pre 19 minuta