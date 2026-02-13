Pojačana kontrola saobraćaja od 13. do 22. februara širom Srbije

„U navedenom periodu očekuje se povećan intenzitet saobraćaja, naročito na putnim pravcima ka zimskim turističkim centrima u zemlji i inostranstvu“, navodi se u saopštenju.

Dodatne gužve očekuju se i zbog školskog raspusta, zbog čega će saobraćajna policija preduzimati pojačane mere radi sprečavanja saobraćajnih nezgoda i povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Akcenat kontrole biće usmeren na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koji najčešće dovode do nezgoda sa najtežim posledicama. Posebna pažnja biće posvećena prekoračenju dozvoljene brzine, nepropisnom preticanju, upravljanju vozilom pod dejstvom alkohola i