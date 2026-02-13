Nemački kancelar o kandidatima za članstvo u EU: „Ne želim da vas izgubim“

Nemački kancelar Fridrih Merc istakao je potrebu za novom strategijom kako bi se države kandidati približile Evropskoj uniji. „Ne želim da vas izgubim“, rekao je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji odgovarajući na pitanje predsednika Crne Gore Jakova Milatovića o izgledima za proširenje.

Merc je dodao da se „sve više oseća neprijatno“ zbog nesposobnosti EU da postigne značajan napredak u procesu pristupanja. Rekao je da postoji očigledam problem jer proces zahteva jednoglasnost, a Mađarska i dalje blokira napredak, „ali moramo to da prevaziđemo“. „Na duge staze, bićemo uspešni samo ako prihvatimo ostale Evropljane, a to radimo za nas Nemce, nema načina da se to izbegne. Mi smo u srcu Evrope. Ako je Evropa podeljena i mi ćemo biti“, kazao je Merc.