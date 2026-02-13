Povodom Dana državnosti, slobodan ulaz u objekte niškog muzeja

Povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije, objekti niškog muzeja biće otvoreni za posetioce od 14. do 16. februara uz slobodan ulaz.

Radno vreme objekata za vikend biće regularno, dok će u ponedeljak biti otvoreni od 10 do 15 sati. „Pozivamo građane i posetioce da iskoriste ovu priliku i upoznaju se sa bogatim kulturno – istorijskim nasleđem i zajedno sa nama obeleže ovaj značajan državni praznik”, navode iz niškog muzeja
