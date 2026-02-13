U Srpskoj počelo obeležavanje Sretenja; Dodik: važan datum u slavnoj istoriji srpskog naroda

BANJALUKA - Predsednik SNSD Milorad Dodik čestitao je danas Srbiji i Republici Srpskoj Dan državnosti, porukom da je Sretenje, praznik svih Srba gde god živeli, jer je to veliki i važan datum u slavnoj istoriji srpskog naroda.

Dodik je istakao da je Sretenje jedan od najsvetlijih, ali i najsvetijih datuma u srpskoj istoriji jer su tada udareni temelji moderne srpske državnosti, dan kada je podignut Prvi srpski ustanak i donesen Sretenjski ustav - simbol slobodarske misli i državne zrelosti srpskog naroda. To je praznik koji potvrđuje neraskidivu vezu našeg naroda sa obe strane Drine, vezu istorije, kulture, jezika i zajedničke borbe za opstanak i dostojanstvo i potvrđuje da Drina nije