Pojavio se novi snimak krađe u Pireju! Batler se bacio na parket, sudija stajao na pola metra i doneo pogrešnu odluku!

Uz određene greške crveno-belih, promašene šuteve i kvalitet protivnika, pojedine greške sudija na štetu srpskog tima su uticale na konačan ishod utakmice 28. kola Evrolige.

Nakon utakmice se oglasio predsednik Crvene zvezde, neujednačen tretman je pomenuo i Džordan Nvora, a čak su i Grci ostali u čudu zbog odluke u završnici utakmice. Arbitri, nakon gledanja snimka, nisu želeli da promene svoju odluku i dodele napad gostima, iako deluje da je Saša Vezenkov imao poslednji kontakt sa loptom. Nešto ranije je dosuđen aut za Olimpijakos, iako je Džered Batler uspeo na vreme da stigne do lopte i spreči dodir sa aut linijom. Pogledajte