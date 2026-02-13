Šta Zvezdu čeka do kraja Evrolige? Ključno pobediti slabije od sebe

Sportske.net pre 30 minuta  |  Sportske.net
Šta Zvezdu čeka do kraja Evrolige? Ključno pobediti slabije od sebe

Košarkaši Crvene zvezde sinoć su u Pireju poraženi od Olimpijakosa rezultatom 92:86 u meču 28. kola Evrolige.

Crveno-beli iz Beograda tako su pretrpeli davanaesti poraz u takmičenju i sa učinkom 16-12 trenutno zauzimaju osmo mesto sa učinkom 16-12. Ekipu trenera Saše Obradovića naredne nedelje očekuje učešće na Kupu Radivoja Koraća u Nišu, a onda deset evroligaških "finala" do kraja "regularnog" dela sezone. Zvezda narednu utakmicu u Evroligi igra 25. februara u "Beogradskoj areni" protiv Efesa. To će biti početak serije domaćih utakmica, jer nakon toga u Beograd dolaze
KošarkaCrvena ZvezdaNišBeogradska ArenaEvroligaOlimpijakosKup Radivoja KoraćaSaša Obradović

