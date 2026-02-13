Nepromenjene cene goriva u Srbiji do 20. februara 2026.

Naslovi.ai pre 14 minuta

Ministarstvo trgovine objavilo da će litar evrodizela ostati 196 dinara, a benzina evropremijum 177 dinara, uz produženje uredbe o ograničenju cena.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine saopštilo je da će cene goriva u Srbiji ostati nepromenjene do petka, 20. februara 2026. godine. Litar evrodizela biće 196 dinara, a benzina evropremijum BMB 177 dinara, kao i prethodne nedelje. Nove cene objavljuju se svakog petka do 15 časova i važiće narednih sedam dana. Danas Insajder InfoKG Jugmedia

Vlada Srbije je 24. januara produžila uredbu o ograničenju cena derivata nafte na još 60 dana, čime je obezbeđeno zadržavanje maksimalnih maloprodajnih cena goriva. Ministarstvo trgovine redovno donosi odluke o cenama na osnovu prosečnih veleprodajnih cena i tržišnih uslova. Mondo Kamatica Nedeljnik Serbian News Media

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović je istakla da su u toku pregovori o prezimanju ruskog udela u NIS-u između mađarskog MOL-a, kompanije ADNOC iz UAE i Gaspromnjefta, što može uticati na buduće snabdevanje i tržište goriva u Srbiji. Kurir