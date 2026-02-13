Uhapšen D.Ž. (1986) zbog sumnje da je porušio i oštetio 16 spomenika na groblju u Ečki! Uhapšen D.Ž (1986)

Zrenjanin, 13.02.2026. – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su D. Ž. (1986) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo povreda groba. D. Ž. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.