"Srpski tenis je izgubio ličnost koja je ispisala brojne stranice naše istorije"
Teniski savez Srbije (TSS) se emotivnom porukom oprostio od tragično preminule Tatjane Ječmenice.
Bivša srpska teniserka poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 20.50 časova kod Orlovače, nakon sudara njenog automobila i šlepera Prema dostupnim informacijama, Ječmenica je nastradala na licu mesta, dok je njen suprug Darko Jevtić zadobio teške telesne povrede i lekari mu se bore za život. "Sa bolom i tugom obaveštavamo tenisku javnost da nas je prerano napustila Tatjana Ječmenica-Jevtić. Naša bivša selektorka preminula je od