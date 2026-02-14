"Srpski tenis je izgubio ličnost koja je ispisala brojne stranice naše istorije"

B92 pre 12 minuta
"Srpski tenis je izgubio ličnost koja je ispisala brojne stranice naše istorije"

Teniski savez Srbije (TSS) se emotivnom porukom oprostio od tragično preminule Tatjane Ječmenice.

Bivša srpska teniserka poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 20.50 časova kod Orlovače, nakon sudara njenog automobila i šlepera Prema dostupnim informacijama, Ječmenica je nastradala na licu mesta, dok je njen suprug Darko Jevtić zadobio teške telesne povrede i lekari mu se bore za život. "Sa bolom i tugom obaveštavamo tenisku javnost da nas je prerano napustila Tatjana Ječmenica-Jevtić. Naša bivša selektorka preminula je od
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Veliko prijateljstvo prekinuto tragedijom: Tatjana Jecmenica pre smrti bila na putovanju sa sestrom Nataše Bekvalac. Tuga

Veliko prijateljstvo prekinuto tragedijom: Tatjana Jecmenica pre smrti bila na putovanju sa sestrom Nataše Bekvalac. Tuga

Kurir pre 7 minuta
"Kad mi je trener poginuo, prestala sam da igram tenis" Jeziv detalj iz života Tatjane Ječmenice: Karijeru okončala posle…

"Kad mi je trener poginuo, prestala sam da igram tenis" Jeziv detalj iz života Tatjane Ječmenice: Karijeru okončala posle tragedije, pa doživela horor sudbinu!

Kurir pre 1 minut
Evo šta je rekao vozač šlepera posle sudara u kom je poginula Tatjana Ječmenica: Sekunde su bile u pitanju, video je njihov…

Evo šta je rekao vozač šlepera posle sudara u kom je poginula Tatjana Ječmenica: Sekunde su bile u pitanju, video je njihov auto, ne znamo zašto je moralo tako!

Kurir pre 2 minuta
Olga Danilović se oglasila bolnom porukom zbog smrti Tatjane Jecmenice: "Draga Tašo..."

Olga Danilović se oglasila bolnom porukom zbog smrti Tatjane Jecmenice: "Draga Tašo..."

Telegraf pre 17 minuta
Tatjana Ječmenica poginula, muž teško povređen u sudaru, veliki broj intervencija Hitne pomoći

Tatjana Ječmenica poginula, muž teško povređen u sudaru, veliki broj intervencija Hitne pomoći

Beta pre 47 minuta
Tatjana Ječmenica poginula, muž teško povređen u sudaru, veliki broj intervencija Hitne pomoći noćas

Tatjana Ječmenica poginula, muž teško povređen u sudaru, veliki broj intervencija Hitne pomoći noćas

Serbian News Media pre 1 sat
Novak i Bogdan se oprostili od Tatjane: „Počivaj u miru“

Novak i Bogdan se oprostili od Tatjane: „Počivaj u miru“

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Tenis

Sport, najnovije vesti »

Kome se to obratio Dembele? - " PSŽ mora biti na prvom mestu, a ne pojedini igrači."

Kome se to obratio Dembele? - " PSŽ mora biti na prvom mestu, a ne pojedini igrači."

Sportske.net pre 11 minuta
Odbojka: Spartak posle dosta oscilacija do maksimalne pobede

Odbojka: Spartak posle dosta oscilacija do maksimalne pobede

Subotica.com pre 1 minut
Kecmanović pao posle preokreta – stao pred polufinalom

Kecmanović pao posle preokreta – stao pred polufinalom

Vesti online pre 27 minuta
Zli zeka odveo košarkaša koji je bio već viđen u Partizanu: Ostojin sin lično pregovarao sa njim, ipak on će put egzotičnog…

Zli zeka odveo košarkaša koji je bio već viđen u Partizanu: Ostojin sin lično pregovarao sa njim, ipak on će put egzotičnog ostrva!

Hot sport pre 6 minuta
Zek Lavin propušta ostatak sezone zbog povrede

Zek Lavin propušta ostatak sezone zbog povrede

RTS pre 27 minuta