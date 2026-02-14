Na današnji dan – 14. februar/veljača

1947 – Rođen je Tim Buckley, američki pevač, tekstopisac, otac Jeffa Buckleya i istaknuti predstavnik muzičkog pokreta u 1960-ima i 1970-ima, poznatog po eksperimentalnom pristupu folk, rok i džez muzici.

Buckley je stekao priznanje za svoju vokalnu tehniku i emotivne izvedbe, a njegova karijera obuhvata različite stilove, od folka do avangardnog roka. 1950 – Rođena je Josipa Lisac. Jedinstvena rock pevačica iz Zagreba, poznata po solo karijeri i eksperimentalnom vokalnom stilu; počela u grupi Zlatni Akordi. 1965 – Rođen je Warren Ellis, australijski muzičar, multiinstrumentalista, producent i kompozitor najpoznatiji kao član alternativnog rok sastava Nick Cave and