Na današnji dan – 14. februar/veljača

Balkan Rock pre 19 minuta
1947 – Rođen je Tim Buckley, američki pevač, tekstopisac, otac Jeffa Buckleya i istaknuti predstavnik muzičkog pokreta u 1960-ima i 1970-ima, poznatog po eksperimentalnom pristupu folk, rok i džez muzici.

Buckley je stekao priznanje za svoju vokalnu tehniku i emotivne izvedbe, a njegova karijera obuhvata različite stilove, od folka do avangardnog roka. 1950 – Rođena je Josipa Lisac. Jedinstvena rock pevačica iz Zagreba, poznata po solo karijeri i eksperimentalnom vokalnom stilu; počela u grupi Zlatni Akordi. 1965 – Rođen je Warren Ellis, australijski muzičar, multiinstrumentalista, producent i kompozitor najpoznatiji kao član alternativnog rok sastava Nick Cave and
U Minhenu sastanak ministara odbrane Hrvatske, Alabanije i ministra privremenih institucija u Prištini

Blic pre 6 sati
„Najveća pretnja Srbiji je vojni savez Zagreba, Tirane i Prištine, ali neću da vam kažem ko je to odobrio“: Vučić se obratio…

Danas pre 10 sati
Vučić iz Minhena: Najveća pretnja vojni savez Tirane, Prištine i Zagreba

RTV pre 1 dan
Vučić u Minhenu najavio investicije u odbrani zbog saveza Albanije, Hrvatske i Kosova

Slobodna Evropa pre 1 dan
Vučić: „Savez Zagreba, Prištine i Tirane najveća pretnja Srbiji, brine me ćutanje zapadnih zvaničnika“

Serbian News Media pre 6 sati
Vučić iz Minhena: Srbija i te kako ugrožena formiranjem vojnog saveza Prištine, Zagreba i Tirane

Insajder pre 9 sati
Vučić: Savez Zagreba, Prištine i Tirane najveća pretnja Srbiji, brine me ćutanje zapadnih zvaničnika

Beta pre 9 sati
Balkan Rock pre 19 minuta
