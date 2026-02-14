Rusija je ubila opozicionog lidera Alekseja Navaljnog koristeći otrov žabe: London

BBC News pre 1 sat | Adam Goldsmit; Tom Mekartur

Ruski opozicioni lider Aleksej Navaljni ubijen je otrovom napravljenim od toksina jedne vrste žabe, ocenjuje Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva.

Dve godine posle smrti Navaljnog u sibirskom zatvoru, Britanija i njeni saveznici krive Kremlj na osnovu analize fizičkih uzoraka sa tela opozicionog političara.

Ne postoji bezazleno objašnjenje za to što je u uzorcima uzetim sa tela Navaljnog pronađen toksin, koji se zove epibatidin, navelo je Ministarstvo spoljnih poslova.

„Jedino je ruska vlada imala sredstva, motiv i priliku da upotrebi smrtonosni toksin protiv Alekseja Navaljnog dok je bio u zatvoru u Rusiji", rekla je Ivet Kuper, ministarka spoljnih poslova, na Bezbednosnoj konferenciji u Minhenu.

Kuper se srela sa udovicom Alekseja Navaljnog Julijom tokom konferencije.

„Rusija je videla Navaljnog kao pretnju", rekla je Kuper.

„Koristeći ovaj otrov, ruska država je pokazala kakva gnusna sredstva ima na raspolaganju i koliko je preplavljena strahom od političke opozicije", dodala je.

Švedska, Francuska, Holandija i Nemačka pridružile su se Britaniji u optužbama protiv Rusije za trovanje.

Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je London obavestilo Organizaciju za zabranu upotrebe hemijskog oružja za rusko navodno kršenje Konvencije o hemijskom oružju.

Navaljni, borac protiv korupcije i najistaknutiji ruski opozicioni lider, iznenada je umro u zatvoru 16. februara 2024. u 47. godini.

On je 2020. godine bio otrovan novičok nervnim agensom.

Lečen je u Nemačkoj i potom uhapšen na aerodromu po povratku u Rusiju.

Julija Navaljna više puta je tvrdila da je njenog supruga otrovala Rusija

Julija Navaljna je više puta tvrdila da je njen muž otrovan dok je služio zatvorsku kaznu u arktičkoj zatvorskoj koloniji 2024.

Analize prokrijumčarena dva biološka uzorka sa njegovog tela u dve države pokazale su da je njen suprug „ubijen", rekla je u septembru 2025.

Ona nije otkrila više detalja o otrovu koji je navodno upotrebljen, uzorcima ili analizi, ali je pozvala dve neimenovane laboratorije da objave rezultate.

„Od početka sam bila sigurna da je moj muž bio otrovan, a sada postoji dokaz", rekla je reagujući na objavu Ministarstva spoljnih poslova.

„Zahvalna sam evropskim državama na temeljnom radu tokom prethodne dve godine na otkrivanju istine", dodala je.

Kremlj nije komentarisao optužbe.

Ruski predsednik Vladimir Putin, koji je izbegavao da pomene Navaljnovo ime dok je bio živ, mesec dana posle smrti opozicionog lidera kratko je rekao da je „uvek tužno" kad neko premine.

U trenutku smrti Navaljni je bio tri godine u zatvoru po monitarnim optužbama.

Neposredno pre smrti prebačen je u sibirsku zatvorsku koloniju.

Rusija je tvrdila da 47-godišnjak bio u kratkoj šetnji posle koje je kazao da se ne oseća dobro, potom se onesvestio i više nije došao sebi.

Porodica Alekseja Navaljnog kasnije je potvrdila da je umro 16. februara.

