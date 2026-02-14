Fon der Lajen: EU treba da oživi pakt o uzajamnoj odbrani

Beta pre 1 sat

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas u Minhenu da bi Evropska unija trebalo da "oživi" pakt o uzajamnoj odbrani koji je utemeljen u njenom osnivačkom ugovoru.

"Uzajamna odbrana nije opcioni zadatak za Evropsku uniju. To je obaveza koja proizilazi iz našeg sopstvenog ugovora", rekla je Fon der Lajen u govoru na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti.

Istakla je da je kolektivna obaveza da članice budu jedna uz drugu u slučaju agresije po principu - svi za jednog, jedan za sve, prenosi Rojters.

"To je smisao Evrope", rekla je i dodala da Evropa, koja je desetinama godina zavisna od SAD kad je reč o odbrani "mora preći na najvišu brzinu" i "preuzeti svoje odgovornosti".

Bezbednost Evrope, navela je, nije oduvek smatrana primarnom odgovornošću, ali se to temeljno promenilo.

