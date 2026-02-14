Vučić u Minhenu sa Johanom Vadefulom: Nemačka jedan od najvažnijih partnera

Beta pre 37 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je u Minhenu razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Nemačke Johanom Vadefulom o bilateralnoj saradnji, evropskom putu Srbije i izazovima u oblasti geopolitike, bezbednosti i ekonomije.

"U vremenu tektonskih promena u svetu, pojačanih tenzija i polarizacija, Srbija ozbiljno donosi odluke i nastavlja dijalog i saradnju sa partnerima, od kojih je Nemačka jedan od najvažnijih", napisao je Vučić na Instagramu nakon razgovora u okviru Minhenske bezbednosne konferencije.

Kako je naveo, sa Vadefulom je razgovarao o realizaciji zajedničkih projekata, posebno u oblastima energetike i infrastrukture, uz zahvalnost Nemačkoj na kontinuiranoj podršci ekonomskom razvoju Srbije i sprovođenju reformi.

"Posebnu pažnju posvetili smo evropskom putu Srbije i regionalnoj stabilnosti", dodao je Vučić.

Naša zemlja ostaje posvećena jačanju odnosa sa Nemačkom, uz uverenje da sveobuhvatna bilateralna saradnja i iskreni dijalog, doprinose stabilnosti i prosperitetu za sve naše građane.

U Minhenu se danas nastavlja 62. Minhenske konferencije o bezbednosti. Glavne teme su rat u Ukrajini i garancije za bezbednost Evrope.

Učestvuje šezdesetak zvaničnika iz sveta, među kojima je i Vučić. U delegaciji Srbije je i ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

(Beta, 14.02.2026)

