Tramp tvrdi da Putin želi mir

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da Rusija želi mir i da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski „mora da se pokrene“ i postigne dogovor o okončanju rata. „Rusija želi da postigne dogovor i Zelenski će morati da se pokrene.

U suprotnom će propustiti veliku priliku. Mora da se pokrene“, rekao je Tramp u obraćanju novinarima ispred Bele kuće, prenela je Ukrajinska pravda. Trampova izjava dolazi usred medijskih izveštaja da su američki i ukrajinski pregovarači razgovarali o mogućnosti potpisivanja mirovnog sporazuma u ​​martu i održavanja izbora u Ukrajini u maju. Danas je saopšteno da će nova runda pregovora između Ukrajine, SAD i Rusije biti održava u Ženevi 17. i 18. februara, a