Počinju praznične gužve: Evo kakvo je stanje na putevima i šta nas čeka do utorka

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Počinju praznične gužve: Evo kakvo je stanje na putevima i šta nas čeka do utorka

Predstojeći Dan državnosti Srbije, Sretenje, koji se proslavlja 15. februara, ove godine pada u nedelju, što je donelo dva neradna dana – ponedeljak i utorak.

Spajanje praznika sa vikendom stvorilo je idealnu priliku za četvorodnevni mini-odmor, a to po pravilu znači i pojačan saobraćaj na svim ključnim putnim pravcima u zemlji. Iako je jutros situacija na graničnim prelazima bila mirna, očekuje se da će se slika na putevima drastično promeniti u toku dana. Prema podacima Uprave granične policije i snimcima sa nadzornih kamera, u ranim jutarnjim časovima nije bilo značajnijih zadržavanja. Ipak, taj mir je bio privremen.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Srbi krenuli na produženi, praznični vikend: Kolaps na magistralnom putu - kilometarske kolone vozila od Užica ka Zlatiboru

Srbi krenuli na produženi, praznični vikend: Kolaps na magistralnom putu - kilometarske kolone vozila od Užica ka Zlatiboru

RINA pre 1 sat
Kolaps uoči Sretenja uveliko počeo! Evo gde su trenutno zabeležene kilometarske kolone

Kolaps uoči Sretenja uveliko počeo! Evo gde su trenutno zabeležene kilometarske kolone

Telegraf pre 1 sat
AMSS: Kamioni na Batrovcima čekaju četiri sata, očekuje se pojačan saobraćaj zbog praznika

AMSS: Kamioni na Batrovcima čekaju četiri sata, očekuje se pojačan saobraćaj zbog praznika

Serbian News Media pre 4 sati
Ovaj granični prelaz u "crvenom" od ranog jutra: Gužve pred Sretenje već počele, evo kako da ih izbegnete

Ovaj granični prelaz u "crvenom" od ranog jutra: Gužve pred Sretenje već počele, evo kako da ih izbegnete

Mondo pre 4 sati
Stanje na putevima: Očekuje se pojačan saobraćaj zbog praznika

Stanje na putevima: Očekuje se pojačan saobraćaj zbog praznika

Glas Zaječara pre 4 sati
(Mape) Ako ste upravo krenuli na put za praznike, ovo morate znati! Jedan granični prelaz "crveni se" od ranog jutra, a evo…

(Mape) Ako ste upravo krenuli na put za praznike, ovo morate znati! Jedan granični prelaz "crveni se" od ranog jutra, a evo kuda ćete najbrže proći

Blic pre 4 sati
AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj zbog praznika

AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj zbog praznika

Šabačke novosti pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Dan državnosti SrbijeSretenje

Regioni, najnovije vesti »

Hiljade prekršaja tokom akcije kontole autobusa i kamiona u Srbiji

Hiljade prekršaja tokom akcije kontole autobusa i kamiona u Srbiji

Beta pre 15 minuta
Održana projekcija filma ,,Presedan“ ispred Policijske uprave

Održana projekcija filma ,,Presedan“ ispred Policijske uprave

Glas Šumadije pre 20 minuta
Hiljade prekršaja tokom akcije kontole autobusa i kamiona u Srbiji

Hiljade prekršaja tokom akcije kontole autobusa i kamiona u Srbiji

Serbian News Media pre 15 minuta
Čuveni španski spinalni hirurg, prof. dr Norberto Ventura ponovo operisao u Kragujevcu

Čuveni španski spinalni hirurg, prof. dr Norberto Ventura ponovo operisao u Kragujevcu

InfoKG pre 30 minuta
„Očuvanje ćirilice je dugotrajan proces“(VIDEO)

„Očuvanje ćirilice je dugotrajan proces“(VIDEO)

Zoom UE pre 10 minuta