Počinju praznične gužve: Evo kakvo je stanje na putevima i šta nas čeka do utorka

Predstojeći Dan državnosti Srbije, Sretenje, koji se proslavlja 15. februara, ove godine pada u nedelju, što je donelo dva neradna dana – ponedeljak i utorak.

Spajanje praznika sa vikendom stvorilo je idealnu priliku za četvorodnevni mini-odmor, a to po pravilu znači i pojačan saobraćaj na svim ključnim putnim pravcima u zemlji. Iako je jutros situacija na graničnim prelazima bila mirna, očekuje se da će se slika na putevima drastično promeniti u toku dana. Prema podacima Uprave granične policije i snimcima sa nadzornih kamera, u ranim jutarnjim časovima nije bilo značajnijih zadržavanja. Ipak, taj mir je bio privremen.