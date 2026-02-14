Kosovska ulica u nedelju zatvorena za saobraćaj

Kosovska ulica u nedelju zatvorena za saobraćaj
Po rešenju Gradske uprave za komunalne poslove uvodi se privremeni režim saobraćaja u Kosovskoj ulici koji važi 15. februara 2026. godine, u periodu od 8 do 16 časova na sledeći način: • Zabranjuje se saobraćaj za sva motorna vozila na delu ulice Kosovske, od raskrsnice ulica Stojana Protića i Kosovske ulice do raskrsnice Lepeničkog bulevara i Kosovske ulice. U istom periodu vozila javnog transporta putnika na linijama sa oznakom: • 2 B (Novi Milanovac) Petrovac –
Kragujevac: U nedelju privremena izmena režima saobraćaja u Kosovskoj ulici

