Danas sunčano, već sutra promena vremena: RHMZ najavljuje pad temperature i sneg

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, a tokom dana očekuje se postepeno naoblačenje, uz najvišu dnevnu temperaturu od 12 do 17 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Kiša se očekuje posle podne, najpre na jugozapadu Srbije, a krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima. Na visokim planinama sneg. Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama u pojačanju. Sutra će biti oblačno s kišom i osetno hladnije uz umeren i jak severni i severozapadni vetar čiji će udari u Vojvodini i istočnoj Srbiji dostizati od 50 do 60 kilometara na sat. Kiša će lokalno, ali kratkotrajno preći u susnežicu i