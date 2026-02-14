Danas sunčano, već sutra promena vremena: RHMZ najavljuje pad temperature i sneg

Insajder pre 7 sati
Danas sunčano, već sutra promena vremena: RHMZ najavljuje pad temperature i sneg

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, a tokom dana očekuje se postepeno naoblačenje, uz najvišu dnevnu temperaturu od 12 do 17 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Kiša se očekuje posle podne, najpre na jugozapadu Srbije, a krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima. Na visokim planinama sneg. Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama u pojačanju. Sutra će biti oblačno s kišom i osetno hladnije uz umeren i jak severni i severozapadni vetar čiji će udari u Vojvodini i istočnoj Srbiji dostizati od 50 do 60 kilometara na sat. Kiša će lokalno, ali kratkotrajno preći u susnežicu i
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za Srbiju: danas oblačno sa kišom i snegom na planinama, sutra hladno i vetrovito

Vremenska prognoza za Srbiju: danas oblačno sa kišom i snegom na planinama, sutra hladno i vetrovito

Naslovi.ai pre 4 minuta
Stiže zimski udar usred februara: Evo gde će u Srbiji napadati i do 25 cm snega

Stiže zimski udar usred februara: Evo gde će u Srbiji napadati i do 25 cm snega

Mondo pre 13 minuta
Vremenska prognoza za nedelju 15. februar 2026: Kiša, vetar i osetno hladnije

Vremenska prognoza za nedelju 15. februar 2026: Kiša, vetar i osetno hladnije

Serbian News Media pre 3 sata
"Sutra ne idite na put bez preke potrebe": Čubrilo najavio snažnu promenu vremena, pa objavio dramatično upozorenje

"Sutra ne idite na put bez preke potrebe": Čubrilo najavio snažnu promenu vremena, pa objavio dramatično upozorenje

Mondo pre 4 sati
Osetno će zahladneti Sutra oblačno sa kišom i vetrom, a ovde će čak i ponovo zavejati Evo za kada se predviđa razvedravanje i…

Osetno će zahladneti Sutra oblačno sa kišom i vetrom, a ovde će čak i ponovo zavejati Evo za kada se predviđa razvedravanje i otopljenje

Dnevnik pre 4 sati
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

NIN pre 6 sati
RHMZ: Pre podne sunčano, popodne oblačno i kiša

RHMZ: Pre podne sunčano, popodne oblačno i kiša

Serbian News Media pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

BLOG Uživo: Šest meseci od policijske brutalnosti u Valjevu

BLOG Uživo: Šest meseci od policijske brutalnosti u Valjevu

Mašina pre 9 minuta
BLOG UŽIVO: Protest "Valjevo pamti", sa bine objavljeno da su zaustavljeni autobusi Milomira Jaćimovića

BLOG UŽIVO: Protest "Valjevo pamti", sa bine objavljeno da su zaustavljeni autobusi Milomira Jaćimovića

Insajder pre 28 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju: danas oblačno sa kišom i snegom na planinama, sutra hladno i vetrovito

Vremenska prognoza za Srbiju: danas oblačno sa kišom i snegom na planinama, sutra hladno i vetrovito

Naslovi.ai pre 4 minuta
(BLOG) Protest u Valjevu povodom pola godine od policijske brutalnosti u tom gradu

(BLOG) Protest u Valjevu povodom pola godine od policijske brutalnosti u tom gradu

N1 Info pre 33 minuta
VJT predmet u slučaju „SNS fonda“ još nije dostavilo zapravo nadležnom tužilaštvu

VJT predmet u slučaju „SNS fonda“ još nije dostavilo zapravo nadležnom tužilaštvu

Nova ekonomija pre 33 minuta